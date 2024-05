Torna la ludoteca per bimbi sulla salita per la Rocca. Ultimi posti disponibili

Il primo esperimento, lanciato la scorsa estate, era stato un successo tanto da meritarsi il plauso dei residenti, dei turisti e delle istituzioni. Merito di una formula che unisce l’utile al dilettevole: intrattenere i bambini mentre i genitori sono impegnati, anche di sera, in una visita a musei e gallerie d’arte oppure a cena in uno dei ristoranti del centro storico. Ecco perché Veronica Di Lauro, giovane educatrice di Massa, ha deciso di fare il bis promuovendo anche quest’anno la ludoteca “La maison des enfants“ in via della Rocca, di fronte al Giardino della lumaca. Il servizio partirà il 2 luglio e offrirà alle famiglie la possibilità di coinvolgere i propri bambini (dai 3 ai 10 anni) in attività ricreative che spaziano dai giochi in inglese e spagnolo fino ai laboratori, le feste a tema e un sostegno per i compiti scolastici. Il centro sarà aperto tutti i giorni ore 9-13 e da venerdì a domenica anche 19-23: iscrizioni entro il 15 maggio, ulteriori informazioni al 347-7768203 oltre che su Facebook e Instagram.