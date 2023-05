Torna la danza mondiale Svelato il Dap 2023

Ventiquattro appuntamenti dal 25 giugno all’8 luglio alla presenza di ballerini e coreografi provenienti da tutto il mondo. È il biglietto da visita del Dap festival, giunto alla settima edizione e promosso dall’associazione culturale “New dance drama“ con la direzione artistica di Adria Ferrali. Tre le location, ossia il Sant’Agostino, il centro storico e il teatro all’aperto della Versiliana, con due serate speciali di gala in agenda il 2 e 8 luglio con alcune star mondiali della danza. Partenza il 25 giugno con il primo spettacolo “Nel volgersi infinito delle sue onde“, un’importante co-produzione tra DAP festival, Pietrasanta in concerto e la Compagnia Simona Bucci che coinvolge il violinista Michael Guttman, la violoncellista Jing Zhao e il pianista Roberto Prosseda. Molta attesa, in particolare, per la performance di Mavin Khoo della Akram Khan company e le compagnie italiane Spellbound contemporary ballet, Compagnia Zappalà danza e MM contemporary dance company: info sul sito www.dapfestival.com