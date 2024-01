Torna la ‘Camminata’ nella pineta di Levante

Dopo il successo dello scorso anno, torna tra gli appassionati la 2a edizione della “Camminata dietro la Befana“. La manifestazione (gratuita e non competitiva e solo a piedi) torna stamani alle 9,30 per festeggiare la simpatica vecchietta. Il ritrovo e la partenza è al ristorante Pesce Baloccco sul Viale dei Tigli, poi il percorso (di circa 7 chilometri) si snoderà tra la Lecciona e Villa Borbone fino al mare nell’oasi Wwf e ritorno al luogo di partenza. La camminata è molto facile è aperta a tutti, anche ai bambini e amici a 4 zampe, facendo conoscere ai partecipanti le bellezze naturali della Pineta di Levante. Alla fine, su prenotazione, è previsto il pranzo per i partecipanti (a prezzo speciale). Info ai numeri 339 1643230 e 348 0947589.