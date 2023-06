Torna il Progetto sicurezza Vigili presenti in spiaggia E arrivano altri carabinieri

Estate sotto controllo con più agenti di polizia municipale e rinforzi di carabinieri. Infatti hanno già preso servizio per il controllo del litorale gli 8 vigili assunti a tempo determinato nell’ambito del Progetto Sicurezza che torna nel 2023 grazie al contributo economico da parte dell’Unione Proprietari Bagni (circa 55mila euro) a cui sono state aggiunte ulteriori risorse da parte dell’amministrazione comunale attraverso l’impiego di avanzi di bilancio vincolati alla medesima destinazione e fondi di privati (10mila). Questa formula, che aveva subito un’interruzione forzata di due anni a seguito della pandemia, ha permesso di superare i vincoli assunzionali previsti dalle normative che rischiavano di penalizzare un Comune a forte vocazione turistica che in estate tocca oltre 50mila presenze giornaliere. Il comando di polizia municipale oggi può contare su un organico quasi raddoppiato, che passa da 20 agenti a 38 effettivi, garantendo la presenza quotidiana di un terzo turno fino alle 2 di notte. La principale destinazione dei neo assunti sarà la vigilanza dell’arenile e delle zone demaniali in concessione (nella fascia 11-18) per il contrasto all’abusivismo commerciale in primo luogo a quella della vendita di prodotti a marchio contraffatto, oltre a tutte le attività non consentite sulla spiaggia.

"Ringrazio l’Upb per la sensibilità e il fattivo contributo – dichiara il comandante D’Uva – il Progetto Sicurezza 2023 si comporrà di interventi sia di presidio e prevenzione attraverso agenti che pattuglieranno le spiagge in divisa che attraverso interventi maggiormente repressivi anche con personale in borghese che potrà procedere più efficacemente al sequestro delle merci e all’eventuale fermo ed identificazione dei soggetti dediti alla vendita. Il servizio sarà dinamico e si adatterà nel corso dell’estate alle necessita operative che dovessero emergere".

Intanto a Forte dei Marmi sono arrivati i primi rinforzi anche dei carabinieri. "Anche quest’anno – afferma il sindaco Bruno Murzi – proseguiremo la collaborazione con l’Arma dei carabinieri, sancita anche dal protocollo del Comune al fine di promuovere ed agevolare la naturale funzione di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Intanto sul nostro territorio sono già arrivati ed ospitati 5 carabinieri che presteranno servizio fino al 1 luglio, a cui si alterneranno altre unità fino al 3 settembre. Grazie a risorse dell’amministrazione finalizzate alla sicurezza del territorio sarà assicurata l’ospitalità delle forze dell’ordine. Quest’anno con il ritorno del Progetto Sicurezza e grazie anche al coordinamento della prefettura di tutte le forze dell’ordine proseguiremo e rafforzeremo i nostri obiettivi".

Fra.Na.