Torna il Premio Viareggio Sport. Parata di "campioni" al Principe. Con Capello, Maresca e Turrini

VIAREGGIO

Sarà una serata all’insegna dello sport quella del 4 novembre all’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: la trentanovesima edizione del Premio Viareggio sport porterà, di nuovo, la città e la Versilia sotto i riflettori dello sport italiano.

Il Comitato del Premio, presieduto dall’ingegner Andrea Biagiotti (che ha fatto il suo ingresso nel mondo dello sport nel 1957), dopo una serie di analisi e valutazioni del movimento sportivo nazionale nel corso del 2024, ha deciso di assegnare una serie di riconoscimenti a diversi personaggi legati al mondo dello sport, in tutto otto: Fabio Capelli, ex allenatore e calciatore, Leo Turrini, giornalista sportivo e conosciuto anche per il suo entusiasmo e competenza in diverse discipline, Fabio Maresca, arbitro internazionale che ha arbitrato finali importanti, Matteo Betti, campione della scherma paralimpica, Leonardo Fabbri, lanciatore di peso al primo posto nella Diamond League, Lorenzo Mark Finn, campione del mondo juniores di ciclismo, Dino Salvoldi, commissario tecnico di ciclismo con grandi risluati nelle giovanili, il Bologna, scoietà che ha conquistato l’accesso alla Champions League a seguito di una stagione praticamente perfetta. Come dichiarato dal presidente, gli otto premi saranno tutti consegnati a otto eccellenze del mondo sportivo.

La cerimonia sarà presentata da Alessandro Bonan, uno dei giornalisti più noti e apprezzati di Sky.

Tra i partner che, come affermato da Biagiotti, hanno permesso una crescita di qualità del Premio c’è la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (BVLG), i cui vertici si dichiarano soddisfatti di collaborare a questo premio che, ogni anno, porta a Viareggio atleti e giornalisti illustri, la società Grand Hotel Principe di Piemonte, dove si svolgerà la celebrazione e Bosch che, come dichiarato dal Biagiotti, farà un intervento per introdurre il progetto "Alleniamo il futuro" che prevderà interventi di ex atleti rivolti ai giovani nelle scuole.

Il Premio, nato nel 1982 come piccola iniziativa del mondo sportivo, in particolare calcistico, è sempre più cresciuto, migliorando di edizione in edizione, come dichiara fieramente il Presidente Biagiotti. A inizio serata sarà suonato l’inno nazionale: sia per tradizione, sia per le autorità civili e militari che saranno presenti, sia perchè gli atleti in sala sono atleti dalla portata nazionale, che hanno rappresentato l’Italia in diversi sport e fasce agonistiche. Gli atleti sono attesi dalle 19 in poi: aperitivo, cena e poi la premiazione, articolata in tre diversi momenti della serata.

Viola Mallegni