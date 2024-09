Torna il pre-scuola. Anche all’infanzia

Torna il servizio pre scuola e sarà ripetuta l’esperienza avviata lo scorso anno di replicarlo anche per le scuole dell’infanzia. L’amministrazione comunale ha infatti confermato e finanziato (con circa 21mila euro) l’attivazione dei servizi integrativi dedicati ai bambini delle scuole d’infanzia Giorgini e Caranna e delle primarie Carducci, Don Milani e Pascoli per l’anno 2024-2025. Nonostante fosse stato deciso un numero minimo di 10 iscritti per l’attivazione del servizio, il pre scuola sarà garantito anche alla Giorgini dove gli interessati sono risultati solo 7; una scelta motivata dal fatto "che per alcuni genitori degli alunni risulta necessario, viste le esigenze connesse all’orario lavorativo, accompagnarli a scuola in orario precedente l’inizio delle lezioni scolastiche". Il pre scuole arà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì secondo calendario scolastico, in orario antecedente all’inizio dell’attività scolastica, assicurando il relativo personale educativo per ogni plesso scolastico: 2 educatori per la scuola primaria Carducci; 1 educatore ciascuno per le altre scuole. In sostanza i bambini (in totale sono 68 gli aderenti) verranno accolti già dalle 7.45 fino all’inizio del regolare orario di attività didattica per fornire un supporto adeguato alle famiglie che hanno bisogno di recarsi prima sul luogo di lavoro e lasciare i propri figli in ambienti protetti e con operatori formati. Lo scorso anno il pre scuola è stato esteso per la prima volta anche alle scuole dell’infanzia a seguito di una manifestazione di interesse inviata ai genitori che avevano confermato tale necessità.

Fra.Na.