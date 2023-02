Torna il mercatino del riuso

Torna domani l’appuntamento con il Mercatino del riuso, evento patrocinato dal comune di Massarosa che si svolge nel capoluogo. La giornata andrà avanti dalle 8 alle 18 in piazza Provenzali, ed è organizzata dall’associazione ’Occhio del riciclone Toscana’. Oltre al mercatino del riuso, spazio a bancarelle di prodotti vintage, al collezionismo e all’artigianato di recupero nell’ottica di donare una seconda vita a tutti quegli oggetti che altrimenti verrebbero buttati via. E proprio in questa direzione si rivolge il mercatino: "Contro la crisi e contro gli sprechi – recita la locandina – dai una nuova vita ai tuoi oggetti non più utilizzati, mettendoli in vendita o scambiandoli con altri!". Insomma, una giornata per rendere utile (per qualcun’altro) qualcosa di inutile (per noi)... e viceversa, in un’ottica di reciprocità.