Torna il bus“Lungomare by night“. Il servizio di trasporto pubblico

VERSILIA

Un bus notturno che da Marina di Carrara attraverserà tutta la costa fino a Torre del Lago, un mezzo pubblico che dà la possibilità ai giovani di vivere la movida notturna, di godersi la notte sulla costa, divertirsi e spostarsi, senza problemi legati alla circolazione.

Un servizio, quello di “Lungomare by NIght“, realizzato da Autolinee Toscane delle province di Lucca e Massa Carrara e dei Comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio e della Costa Apuana, che partirà, quest’anno, in anticipo. Il bus, infatti, farà la sua prima corsa il 21 giugno per proseguire il 22 e il 23 e nel fine settimana successivo, 28, 29 e 30 giugno e riprendere il suo servizio “normale“ dal 3 luglio al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, anche se saranno previste delle edizioni speciali per il giorno di Ferragosto, per il primo settembre, così come per il 6, 7 e 8 settembre. Il collegamento è garantito da due linee: la LBN1 che collega Forte dei Marmi a Torre del Lago e viceversa, alla quale si affianca la LBN2 che collega Marina di Carrara a Forte dei Marmi (e viceversa). La prima corsa sarà alle 19 di ogni sera in cui è attivo il servizio e proseguirà per tutta la notte, fino alle 6 del mattino successivo. Le fermate si trovano nelle principali località turistico-balneari della costa: dal Pontile di Forte dei Marmi si potrà prendere il bus che porta fino a Torre del Lago e quello che copre la Costa Apuana.

Il biglietto si potrà acquistare a bordo in contanti o in modalità contactless grazie al servizio ‘Tip-Tap’, con un costo di 5,50 euro che sarà valido per tutta la notte.