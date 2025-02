Torna il bonus: "Prima infanzia". Via alle domande

Nuova boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà economica. La giunta ha confermato infatti anche per il 2025 il bonus "Prima Infanzia", beneficio economico una tantum di 200 euro che potranno richiedere tutte le famiglie residenti in possesso di una certificazione Isee non superiore a 36mila euro. "L’anno scorso avevamo accettato 23 domande – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori (nella foto) – offrendo alle famiglie un piccolo aiuto per coprire in parte le spese per l’acquisto di beni di prima necessità, servizi per l’infanzia o altre attività legate alla cura del bambino. Riproponiamo questa opportunità con convizione e mantenendo lo stesso budget dello scorso anno, pari a 6mila euro". I genitori potranno far domanda entro il primo anno di vita del bimbo: a breve sarà messa a disposizione la modulistica per far domanda.