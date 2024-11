Topi dentro la scuola di Caranna. Resta chiusa tutta la settimana

SOS topi dentro la scuola. E la materna di Caranna rimarrà chiusa fino al 10 novembre. Ieri mattina infatti i genitori attorno alle 9 sono stati invitati a venire a riprendere i bambini per escrementi di roditori trovati sotto i mobili e in prossimità dei giochi. La chiusura arriva con un’ordinanza del sindaco Bruno Murzi che fa seguito alla nota da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione, interpellata dal primo cittadino, in cui si certifica che

"dopo il sopralluogo alla scuola materna della Caranna, si ritiene che la stessa debba essere chiusa almeno fino alla giornata di domenica 10, salvo proroga da valutarsi sulla base delle evidenze, al fine di poter effettuare una idonea derattizzazione, monitoraggio della infestazione murina e correzioni necessarie per poter dichiarare nuovamente fruibile la scuola stessa". Alla comunicazione della Usl si aggiunge anche la segnalazione da parte del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi. "Nei giorni precedenti al ponte di Ognissanti – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – era già stato effettuato un controllo a seguito della segnalazione di un escremento all’interno dell’edificio. I controlli effettuati mediante esche non avevano dato esito positivo circa la presenza di ratti. Al rientro invece a seguito di nuove tracce di presenza murina, abbiamo richiesto un ulteriore sopralluogo anche da parte dell’Asl che ho seguito personalmente fino ad arrivare all’ordinanza di chiusura. La struttura che risulta essere in perfette condizioni è ubicata in una zona di campagna e quindi soprattutto nel periodo autunnale può essere di attrattiva per l’avvicinamento di colonie murine. Con la dirigente scolastica abbiamo provveduto a contenere il disagio per i bambini, le famiglie e il personale scolastico trovando, a partire da domani, due collocazioni adatte ad ospitare i piccoli dell’Infanzia che saranno smistati alla scuola primaria Carducci e alla scuola d’Infanzia Giorgini".

Ma molti genitori non sono soddisfatti della soluzione visto che il servizio sarà comunque a metà, con i bimbi che usciranno da scuola alle 12,30 e non alle 16,30. "Ma non solo – rimarca una mamma – dentro la scuola di Caranna c’è anche la stanza per lo smistamento del cibo per il nido adiacente. Quello spazio però non è interessato dalla chiusura: siamo sicuri che sia idoneo?"

Francesca Navari