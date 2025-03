Tonini: "Il Pd ringrazia Nardini per ciò che ha dato al partito"

"La scelta di Rachele Nardini di non rinnovare la tessera del Pd rammarica, ma allo stesso tempo merita rispetto". Il segretario di partito, Simone Tonini, interviene dopo l’addio dell’attuale consigliera comunale. "Va il ringraziamento – premette – per il suo impegno nel partito in tutti questi anni. I rapporti personali, di amicizia e di stima che si creano e si consolidano, la condivisione di vedute e di obiettivi fanno superare anche quel senso di distanza che talvolta si avverte tra la classe dirigente nazionale e il livello comunale o territoriale. Può capitare che, se un iscritto non si riconosce più in un partito, come in ogni altra aggregazione politica, scelga di uscirne. Ovviamente dispiace. Il Pd di Forte dei Marmi in questi anni ha mantenuto il suo numero di iscritti che proporzionalmente agli abitanti è tra i più alti della Versilia nonostante un quadro politico nazionale e locale sfavorevole. Ci sono sfide importanti che ci attendono come le elezioni regionali. Chiunque fosse interessato ad aderire al Pd può contattarci via mail [email protected]