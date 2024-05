Tommasi in pensione: piantato un ulivo nella ’sua’ Vaiana

Celebrare la conclusione di un percorso lavorativo, con l’inizio di una nuova vita, quella di un pianta: è quanto ha pensato di fare Emanuele Tommasi. E ieri in Vaiana, in Piazza Fondatori della Contrada in molti si sono stretti a lui per festeggiare il suo pensionamento, dopo 43 anni di lavoro come falegname navale, piantumando un esemplare di olivo quercino. Presenti per l’amministrazione comunale Michele Pellegrini, Elisa Galleni, Enrico Ghiselli e i consiglieri comunali di opposizione Umberto Buratti, Rachele Nardini e Daniele Galleni; il presidente della Contrada il Ponte, Francesco Sarti, la vice presidente Melania Bonci e diversi consiglieri, oltre al presidente del Centro Accoglienza Gruppo per Servire Ginetto Ercolini. "Ho voluto festeggiare la pensione – ha detto Tommasi – scegliendo di piantare un piccolo ulivo come dono alla comunità fortemarmina e come segnale di pace. Ho voluto che fosse piantato nella piazza dove un piccolo gruppo di persone con passione negli anni ha dato vita alla tradizione della contrada e del Palio".