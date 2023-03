Tirreno-Adriatico Lido capitale del ciclismo Gli eventi legati alla corsa

Tutto pronto per le emozioni della 58ª edizione della Tirreno-Adriatico che avrà il suo epicentro nel Comune di Camaiore: nel doppio appuntamento, tra domani e martedì, Lido sarà sede della prima tappa e da Camaiore partirà la seconda tappa. Domani, nella tappa a cronometro, la partenza è fissata da Viale Kennedy (zona BussolaDomani), in direzione nord con giro di boa e arrivo sul viale Pistelli. La crono individuale è composta da due settori rettilinei da percorrere in andata e ritorno, per un tracciato di 11,5 chilometri. La seconda tappa parte invece da Camaiore in direzione di Montemagno: da lì si scende verso Massarosa, per poi lanciarsi nell’area del pisano. "La nostra è vera terra di ciclismo – commenta il sindaco Marcello Pierucci –: una storia decennale che si rinnova e continua a svilupparsi ogni anno, tutelando una passione diffusa nella nostra comunità che non smetterà di ardere".

Intanto, a Lido di Camaiore continuano a impazzare gli eventi della tre giorni di attesa della Tirreno-Adriatico. Particolarmente seguito il progetto "Due ruote sicure" di Aci Lucca, che promuove la sicurezza in strada a bordo delle due ruote. Tanti bambini nella giornata di ieri si sono messi alla prova con un vero e proprio circuito da superare in sella alla bici o a bordo di monopattini. I giovani ciclisti dovevano superare gli ostacoli, rispettare i segnali e raggiungere il traguardo senza commettere errori.

La due giorni della corsa avrà un impatto importante sulla viabilità. A Pietrasanta, domani il lungomare sarà chiuso dalle 7,30 alle 17,30. Provvedimenti anche per viale Morin: durante tutta la permanenza del divieto di transito su viale Roma, dalle 8 alle 17,30 doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Bixio e il confine con Forte dei Marmi. Via Astoria, dalle 9 alle 17,30, diverrà a senso unico di marcia, con direzione mare-monti, compreso il tratto tra via Milano e l’Aurelia. La circolazione sarà comunque sospesa dalle 8 per le operazioni necessarie a predisporre il circuito, le prove di percorso e a seguire le due competizione ciclistiche. A Camaiore, domani chiuderà il lungomare per la gara a cronometro, mentre martedì toccherà alla via Provinciale in direzione di Montemagno. A Massarosa, infine, martedì chiudono tra le 10,30 e le 11,30 via Provinciale e Canipaletti (Monte Pitoro), Sarzanese (massarosa), via del Molinaccio (Quiesa) e via Pietra a Padule (Massaciuccoli). Le strade riaprono dopo il passaggio della corsa per creare meno disagi possibile alla circolazione.

RedViar