Toscana, inizia la stagione del grande ciclismo: l'antipasto con la Tirreno Adriatico

Camaiore, 1 marzo 2025 - Sarà ancora la Versilia che ormai ha adottato questa classica a tappe da una dozzina di anni, ad ospitare la partenza della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, che nel 2025 festeggia la sessantesima edizione.

Al via molti dei più forti campioni del pedale protagonisti anche nelle ultime edizioni basti ricordare i vincitori da Simon Yates a Roglic e Tadej Pogacar (che l’hanno vinta per due volte), a Jonas Vingegaard primo nel 2024.

Le due giornate presentate dal Comitato Organizzatore. Sede di partenza lunedì 10 marzo 2025 (il primo concorrente prenderà il via alle 12,35), sarà il lungomare a Lido Camaiore per la crono individuale di 9 km e 900 metri, con un percorso che toccherà Viale Pistelli, Piazza Lemmetti, quindi Viareggio dove nella zona di via Eleonora Duse ci sarà il giro di boa per tornare al Lido transitando da Piazza G. Puccini e Ponte Fosso dell’Abate.

Prima della gara dei professionisti saranno di scena sullo stesso tracciato una quarantina di juniores. Martedì 11 invece a confermare l’impegno e la collaborazione del Comune di Camaiore la partenza da questa località con arrivo a Follonica dopo 189 chilometri.

La tappa a cronometro costituirà il solito spettacolo sul lungomare della Versilia, mentre la tappa in linea si presenta mossa e articolata. Attraverso Montemagno si raggiunge prima Pisa e poi il Livornese per abbandonare la costa nei pressi di Cecina e proseguire nell’entroterra verso Canneto.

Una volta terminato il lungo tratto che segue, prevalentemente in discesa, si entra nel circuito finale di circa 20 km da ripetere una volta. A Lido di Camaiore e Camaiore si stanno preparando le due giornate della “Corsa dei Due Mari” che vedrà al via 24 squadre. Una bella conferma, per la zona di Camaiore, un’importante vetrina per la Versilia che si prepara all’arrivo alle due giornate con un ricco calendario di eventi collaterali.

Si parte con l’illuminazione notturna del Pontile e di Palazzo Littorio che si coloreranno di blu da oggi sabato 1 marzo, a lunedì 10 marzo, quindi altri eventi dedicati al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e del turismo green.

A Lido di Camaiore il 9 e 10 marzo stand espositivi, mostre fotografiche, prove pratiche, simulazioni ed approfondimenti sulla sicurezza stradale, un’area dedicata ai bambini, una pedalata con bici d’epoca e tre bande musicali che si alterneranno ed animeranno il lungomare. In centro storico a Camaiore altri appuntamenti ed iniziative, come la mostra relativa ad un concorso fotografico ideato appositamente per la manifestazione, ed a fine evento in programma un libro fotografico su 10 anni della Tirreno-Adriatico a Camaiore.

La location di ritrovo della manifestazione a Lido di Camaiore sarà presso l’Una Hotel. Martedì 11 marzo invece zona di ritrovo in Piazza XXIX Maggio, dalle 10 alle 11,30, mentre il via è previsto per le 11,35.

“E’ un legame stretto quello che unisce il nostro territorio ed il ciclismo – afferma il sindaco Marcello Pierucci – una scelta vincente quella di puntare sulla Tirreno Adriatico, che è un modo di lanciare la stagione turistica e il mio grazie particolare va a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento e che lavoreranno per la migliore riuscita”.

Una due giorni tra sport e turismo “uno un binomio che ci permette di far girare l’economia del nostro territorio – aggiunge Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di Promozione Turistica – le iniziativa collaterali alla Tirreno Adriatico sono pensate proprio per questo, come ulteriore opportunità attrattiva per Lido di Camaiore e Camaiore. Vi aspettiamo tutti pronti ad accogliervi alla grande”.