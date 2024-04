Tirocinante receptionist al centro Formula Medicine

TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA RECEPTION

Centro Medico Sportivo “Formula Medicine” a Camaiore cerca per accoglienza clienti, prenotazioni alberghiere, pagamenti, mansioni varie di segreteria, invio proposte commerciali ai clienti sia italiani che esteri. Diploma o laurea, buona conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office, automunito/a, attestato sicurezza. Periodo 6 mesi finalizzati all’assunzione. Dal lunedì al venerdì 9-13/16-19. Cv a [email protected]

AIUTO BARISTA

Bagno Imperiale a Marina di Pietrasanta cerca per servizio al banco. Non è necessaria esperienza, possesso attestato Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da giugno a inizio settembre. Su turni mattina o pomeriggio. Contratto di tipo stagionale. Per candidarsi inviare il cv a: [email protected]