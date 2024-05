Ticket con la targa. Da domani la novità

Da domani arriva il ticket con la targa anche a Forte dei Marmi. L’azienda Multiservizi ha infatti avviato una nuova funzionalità dei parcometri: per il rilascio del ticket sarà necessario digitare i numeri di riferimento. La novità interessa tutti i parcometri installati , compresi i due stagionali nella zona della spiaggia libera di Ponente. Ieri è iniziato l’aggiornamento delle macchinette con l’inserimento della tastiera che permetterà agli utenti di inserire la targa del veicolo, dato che diventerà obbligatorio da domani per il rilascio del ticket (oggi si troveranno parcometri sia con tastiera che non, ma non dovrà essere inserita la targa). Restano invariate sia le tariffe che le modalità di pagamento. "Questa novità – spiega Marco Verona amministratore unico della Multiservizi – è in linea con le best practice di altri gestori di sosta italiani, dove l’esperienza ha portato a una maggiore sicurezza degli utenti e perfino alla riduzione delle multe. Si tratta di procedura facile da portare a termine, in quanto gli automobilisti possono seguire le istruzioni direttamente sul display oppure le indicazioni sintetizzate nelle grafiche apposte sul parcometro. Inoltre la personalizzazione dei tagliandi permetterà un controllo più efficiente della sosta garantendo un miglior servizio agli utenti: le verifiche del personale Multiservizi saranno più veloci e precise anche in caso di accidentale mancata esposizione del ticket. La nuova procedura potrà facilitare, ad esempio – conclude Verona – il diritto di contestazione di una multa, fornendo al proprietario del veicolo un titolo identificativo per fare un eventuale ricorso".