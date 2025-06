"The Coach". Karen Del Greco al talent in Tv

Karen Del Greco (nella foto) a The Coach: l’ideatrice di Diversamente Musical va in onda sui canali 7 Gold e Sky canale 68. Il talent e reality show è dedicato al talento e alle arti performative. The Coach si snoda in tre fasi selettive collegate tra loro: si deve superare una fase per accedere alla successiva. E Karen Del Greco lo ha fatto: si parte con l’Academy dove accedono artisti che hanno superato i casting o come nel caso della Del Greco che partecipano per le storie personali. "Sarò con gli artisti nelle esibizioni esprimerò valutazioni e consigli tecnici – spiega –. La produzione valuta anche l’operato dei coach e deciderà chi passa alla fase successiva". I concorrenti che superano l’ Academy accedono a "Costruzione squadre": artisti e coach sono divisi in 4 squadre di colore diverso e in un tempo adeguato devono lavorare sulle esibizioni e portarle al massimo livello. "Ogni scelta può essere determinante – aggiunge Karen – il brano, l’arrangiamento, la coreografia, il look, l’interpretazione scenica". Poi si schierano i propri talenti, un "tutti contro tutti" che farà diminuire il numero degli artisti in gara. Resteranno due artisti e due coach a giocarsi la finale che decreterà la vittoria. La scelta di Karen, poiché il reality show è incentrato sulla figura del maestro di canto, ha puntato sull’ associazione K-Antares di cui è fondatrice e presidente e sul progetto unico in Italia "Diversamente Musical". Karen Del Greco partecipa per la competenza nel ruolo di "artista-motivatore" e per l’esperienza nel campo delle iniziative culturali e musicali finalizzate all’inclusione di persone "diversamente abili"

Isabella Piaceri