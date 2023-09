The Chemical Brothers a Lido di Camaiore: lo show per 10mila fan

I The Chemical Brothers si sono esibiti in concerto a BussolaDomani, organizzato da D’Alessandro & Galli, davanti a 10 mila fan. Per questo grande evento a Lido di Camaiore, dove sono arrivati sostenitori dall’Italia e alcuni anche dall’estero, l’amministrazione comunale e Mobipar hanno predisposto un servizio navetta gratuito con tratte continuate di collegamento tra la stazione ferroviara Camaiore-Lido-Capezzano e l’area concerto del Parco. La polizia municipale ha comunque garantito un servizio con la presenza di diversi agenti per seguire il deflusso dei partecipanti al concerto senza che si verificassero incidenti. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, sulla propria pagina facebook ha evidenziato soddisfazione per una stagione che si è conclusa con botto dopo una fila di successi per le serate a BussolaDomani. Ha postato una foto a testimonianza della grande partecipazione con un breve commento: "Stasera si chiude l’estate degli eventi. The Chemical Brothers in concerto, 10 mila presenze. BussolaDomani brilla ancora".