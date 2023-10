Tetti in eternit, lavori a rilento. Erp: "Poche adesioni al bonus 110"

Tempi lunghi per la rimozione dei tetti in eternit all’Africa, tema sollevato giorni fa dal comitato di quartiere. Le case, tra via Bernini e via Bugneta, sono in maggioranza private e solo in parte gestite da Erp, ma sebbene il condominio abbia deliberato l’intervento di manutenzione degli edifici per attingere al bonus 110 la procedura ha subìto vari intoppi e il rischio è che la scadenza del 31 dicembre non venga rispettata. "A livello provinciale – spiega il preisdente Erp Andrea Bertoncini – eravamo pronti per intervenire su 33 lotti, investendo complessivamente 250 milioni di euro attraverso un partenariato pubblico-privato. C’erano manifestazioni d’interesse per 30 lotti, ma alla fine le ditte si sono dissolte, segno che preferiscono l’intervento col singolo privato, in quanto più snello. Pertanto sua via Bugneta abbiamo aderito, ma siamo a rimorchio dei privati".

d.m.