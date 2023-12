Territorio più sorvegliato. Ecco altre telecamere in uso alla Municipale

Nuove telecamere per controllare tutto il territorio comunale di Pietrasanta: parte subito con il nuovo anno un progetto da circa 50.000 euro che ha come obiettivo quello di dare maggiore sicurezza a chi abita, lavora o frequenta il centro storico e le principali frazioni, a partire da Lido di Camaiore.

E questa è una novità assoluta nel campo della Polizia municipale di Camaiore: oltre alla gestione totale della riscossione anche telematica delle multe in capo alla stessa, adesso sarà incrementata la sicurezza della circolazione. Si tratta di un bando di gara in cui la Regione finanzia oltre il 50% del costo: sappiamo quanto alcune zone del Comune abbiano necessità di un monitoraggio allo scopo di prevenzione e repressione di furti e atti di vandalismo, che troppo spesso si ripetono in varie zone del Comune. Ma anche per poter ricostruire in maniera più esatta la dinamica degli incidenti stradali e, in questo caso, soprattutto dell’individuazione di caratteristiche delle auto che transitano. Sono telecamere di Targasystem a banda larga adatte a questo tipo di servizio: a breve verrà nominato il responsabile del procedimento per seguire tutto l’iter. Il fondo aggiuntivo preciso ammonta a 46.116 euro di cui il 54% è coperto dalla Regione Toscana per 25.000 euro.

La videosorveglianza è uno dei modi principali per garantire infatti che le zone più frequentate del comune di Camaioresiano oggetto di cura e sicurezza: in questo modo le telecamere da istallare, in questo caso a Capezzano Pianore ad esempio, sapranno ‘beccare’ le auto rubate, non assicurate o revisionate. In questa maniera scatteranno sanzioni, sequestri e altri oneri accessori che diventeranno oggetto di ordinanze coattive di riscossione oltre tutte le spese.

Ammonta a un milione e mezzo di euro infatti, per il 2024, il cumulo delle contravvenzioni da riscuotere da parte del comune di Camaiore: una somma che deriva proprio da multe non incassate che vengono nel tempo iscritte a ruolo e introdotte nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità. Un altro passo dunque per controllare e prevenire casi ben più gravi: di recente sono stati pizzicati guidatori senza patente e senza assicurazione, a rischio di incidenti che possono causare conseguenze veramente disastrose.

Isabella Piaceri