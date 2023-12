Terreno in via Olmi. Il Comune alla ricerca di un soggetto gestore

AAA cercasi gestore per il futuro parco pubblico di via Olmi. L’amministrazione comunale procede a ritmo spedito riguardo il futuro utilizzo del lotto da quasi 11mila metri quadrati da destinare alla comunità: dopo l’ok del consiglio comunale all’acquisto del terreno – di proprietà della società VerdeBlu – per 455mila euro – la giunta ha infatti già definito i criteri per indire il bando per l’affidamento della gestione di quello spazio in Vaiana. Requisiti imprescindibili saranno infatti che il soggetto abbia "capacità di sviluppare attività sociali e ricreative sul territorio, con particolare riferimento alla frazione in cui è posto il terreno, con attività svolte alla promozione delle tradizioni locali; aver maturato esperienza nei settori socio-ricreativi e di sviluppo delle tradizioni locali da almeno 10 anni; avere un numero di associati residenti non inferiori a 30; di stabilire, stante le finalità pubbliche e sociali del servizio, il contributo che il gestore dovrà versare al Comune in 3.600 euro annui". Il termine massimo della convenzione per l’uso temporaneo delle aree sarà di 5 anni.

Il primo cittadino Bruno Murzi non ha mai fatto mistero dell’intenzione di garantire a una frazione popolata e attiva come la Vaiana, un luogo definitivo per tutte le attività della zona ma anche della vicina Caranna, incluse quelle della contrada Il Ponte. "La nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Murzi – è particolarmente felice di poter concludere un percorso avviato da tempo che porterà a rendere pubblica un’area di cui potrà beneficiare non solo la Vaiana e la vicina Caranna ma anche tutto il territorio comunale. Un terreno verde ampio che, attrezzato, sarà certamente frequentato e rappresenterà, come già lo è ora, un cruciale luogo di aggregazione. Sono certo che la delibera del consiglio comunale sarà votata all’unanimità dato che questo acquisto rappresenta un traguardo fondamentale per la frazione e in generale per tutta la comunità di Forte dei Marmi. Quel terreno bonificato costituirà un vero e proprio polmone e punto di aggregazione"

Francesca Navari