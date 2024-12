Terreno in vendita: "Il Comune si attivi e crei posti auto"

Un parcheggio al posto del terreno in vendita tra via Montiscendi e via delle Mimose (nella foto). È il sogno degli abitanti della zona, i quali rivolgono un appello al Comune affinché acquisisca l’area, di circa 1.000 metri quadri. "Vorremmo stimolare l’amministrazione a non perdere questa occasione – scrivono – perché acquistare quel fazzoletto di terra a prezzo di mercato, circa 50mila euro, significherebbe migliorare i servizi di Montiscendi. Si potrebbe addolcire la curva, creare dei parcheggi e mettere un po’ di verde: Strettoia ha un apposito capitolo nel bilancio comunale e merita la giusta attenzione". L’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci plaude alla proposta: "È interessante e la stiamo valutando. Vanno verificati diversi fattori come costi e benefici, destinazione urbanistica e la fattibilità tecnica".