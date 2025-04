Terremoto in sanità: "Serve un consiglio con tutti i sindaci"

Un consiglio comunale straordinario, che riunisca tutti i sindaci della Versilia, per discutere del futuro della sanità pubblica ed "elaborare una strategia comune a difesa degli interessi dei cittadini". La richiesta parte dal circolo versiliese di Fratelli d’Italia – composto da Marco Dondolini (Viareggio), Alberto Coluccini (Massarosa), Claudia Bonuccelli (Camaiore), Alessandra Mazzei (Pietrasanta) e Marina Staccioli (Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema) – a margine del terremoto politico che ha avuto come epicentro la nomina dell’ex direttore della Zona distretto Asl della Versilia Alessandro Campani alla direzione amministrativa della Fondazione Monasterio. Nomina repentina, quella della Regione, e piovuta sul territorio senza alcun preavviso. Tant’è che, parlando apertamente di "sgarbo istituzionale", il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rassegnato le dimissioni immediate dalla presidenza della Conferenza dei Sindaci della Versilia.

Sostenendo il capogruppo regionale di Fd’I Vittorio Fantozzi, che ha parlato di "livello insopportabile della lotta di potere all’interno della stessa sinistra per la sanità toscana", il circolo versiliese di Fratelli d’Italia sottolinea "il silenzio assordante dei sindaci Pd della Versilia asserviti ai giochi di potere del Pd regionale a discapito della salute dei cittadini della Versilia". "Quello che dispiace – aggiungono – è che si accapigliano sulle nomine invece di preoccuparsi dei livelli di erogazione dei servizi, che sono negativi". Da qui la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario; supportata anche dal capogruppo Fantozzi. " È necessario – conclude dunque Fantozzi – che i cittadini si facciano sentire per interrompere questo risiko di potere della sinistra toscana sulla sanità, che deve tornare a essere gestita per quello che è, ovvero un servizio".

Red.Viar.