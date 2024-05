Terremoto Auser, il sindaco non ci sta: "I nostri contributi sono aumentati". Murzi replica alla ex presidente

"Il nostro sostegno all’Auser è aumentato, lo dicono i numeri: trovo incomprensibile lo sfogo di Franca Amadei". È il sindaco Bruno Murzi ad intervenire all’indomani dell’annuncio di Amadei di dimettersi dall’incarico di presidente a causa, secondo lei, dei tagli ai fondi da parte della giunta. Parole a cui il primo cittadino reagisce con stupore. "Ciò che ha detto Amadei non solo non corrisponde al vero – ribatte Murzi – ma può essere smentito facilmente dalle documentazioni contabili del Comune. L’amministrazione ha deliberato, dal 2023 ad oggi, una cifra maggiore a fronte dei servizi offerti dall’Auser. Non è accettabile nessuna illazione che possa gettare ombre su un servizio che riguarda le fasce più deboli. E ribadisco, anche a nome della maggioranza, appoggio e stima al consigliere Duilio Maggi". Partendo dai contributi, ossia l’integrazione erogata dal Comune per il Banco alimentare, il sindaco ricorda che l’amministrazione ha deliberato nel 2023 3.500 euro, liquidando all’Auser per il primo semestre 1.317,59 euro: "Purtroppo per la mancata rendicontazione da parte dell’Auser non è stato possibile liquidare a saldo il secondo semestre. Per il 2024 – prosegue – abbiamo aumentato il contributo prevedendo una maggiore cifra di 5mila euro, di cui è già stato liquidato un acconto di 1.000 euro, inserendo oltre agli alimenti anche prodotti per igiene e pulizia, e un contributo per viaggi, volontari, assicurazioni pari a 7mila euro, di cui 3.500 sul 2023 e 3.500 sul 2024. Di questa somma è già stata liquidata la prima cifra in attesa di valutare la documentazione prodotta dall’Auser degli altri 3.500 euro".

Quanto al trasporto “Ti porto io”, Murzi spiega che la procedura del Comune è stata modificata "per dare una maggior trasparenza attraverso verifiche di idoneità" e che nel 2023 sono stati deliberati 12.600 euro: "Ne abbiamo liquidati 1.110,05 per il primo semestre in base alla rendicontazione dei trasporti sociali effettivamente realizzati". Infine gli altri contributi percepiti da Auser: mensa sociale (3.800 euro per il 2023 e 2024, pre-scuola 2023-24 (10.959, liquidati 7.200), trasporto minore disabile 2023-2024 (3.312, liquidato il 50%), skatepark 2023 (3mila) e la festa di Natale 2023 (4.920, liquidati 2mila). Interviene anche la presidente del Comprensorio Auser della Versilia Manuela Granaiola: "Il sindaco ha dimostrato ampia disponibilità a collaborare e sostenere i servizi erogati. Da dove nasce questa drastica e diversa interpretazione dei fatti? Forse Amadei sottovaluta il nuovo quadro normativo del terzo settore. Mi auguro che venga superato ogni ostacolo o malinteso".