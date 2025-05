Tennis: al Tc Raffaelli al Forte

La tennismania continua a fare proseliti, soprattutto fra i giovani e giovanissimi. La conferma si è avuta in occasione della prima edizione del trofeo ‘Autofficina Luisi’, svoltosi sui campi del Tennis Raffaelli di Forte dei Marmi con una partecipazione record di ragazzini e ragazzine provenienti da tutta la Toscana: in campo sono scesi gli under 10, under 12 e under 14 seguiti con grande attenzione da molti tecnici sempre alla ricerca del talento in erba in grado di regalare un radioso futuro al tennis azzurro.

In campo femminile il titolo under 10 è andato a Ginevra Leonardi (Next Gen Massa), davanti a Siria Paolini (Tc Certosa Pisa); nell’under 12, titolo a Sofia Bondielli (Tc Taddei) su Anna Bosi (Tc Villa Lloyd Livorno); per l’under 14, successo di Emma Maria Metrano (Tc Pisa) che ha superato in finale Bianca Ciraolo (Match Ball Firenze).

Fra i maschi ci sono stati i successi di Valentino Bruzzi (Next Gen Massa) su Giulio Saccenti (Tc Luni Mare) nell’under 10; Lorenzo Bardine (Tc Ronchimare) su Jad Elighi (Tc Raffaelli) nell’under 12; infine nell’under 14, affermazione per Pietro Bongini (Tc Follonica) su Mattia Palandri (Tc San Miniato).