Telepass chiusi, delirio al casello di Viareggio. Salt: "Rimborseremo"

Viareggio, 3 giugno 2023 - La ’partenza intelligente’ si è bloccata al casello di uscita per Viareggio. Giovedì sera si è scatenato il delirio tra i tanti automobilisti in arrivo per il ponte festivo: a causa dello sciopero del personale della ditta che ha in gestione la manutenzione delle parti automatizzate, erano aperte infatti solo tre corsie delle dieci presenti, con possessori telepass costretti a incanalarsi nello sportello di pagamento manuale in un moltiplicarsi di file da chilometri. Il risultato è stato di oltre un’ora di coda con nervi che, a tratti, sono saltati nella lunga ed estenuante attesa e automobilisti che hanno iniziato a suonare il clacson per protestare. Salt rassicura: "Ci scusiamo e rimborseremo" e chiarisce il motivo del clamoroso inghippo.

"I disservizi registrati – recita una nota diramata dalla società autostrade – sono derivati dall’impossibilità da parte della concessionaria di effettuare interventi manutentivi agli apparati di riscossione automatica del pedaggio (telepedaggio e casse automatiche), a seguito di anomalie che accadono normalmente (ad esempio biglietti, banconote o carte di credito/bancomat inceppate nei lettori), causata dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali riguardante anche il personale addetto al comparto “manutenzione apparati esazione pedaggio” del tronco ligure toscano. Lo sciopero di tale personale è iniziato alle 6 di giovedì 1° giugno e terminato alle 22 di ieri. Ciò ha determinato, a partire dalle 22 di giovedì, la chiusura di sette delle dieci uscite presenti con il derivante trasferimento di tutto il traffico sulle tre uscite con pagamento manuale, con conseguente rallentamento delle operazioni di pagamento".

"Nello scusarci con i viaggiatori – aggiunge l’azienda – per quanto verificatosi, Salt è disponibile ad effettuare il rimborso del pedaggio alla stessa dovuto (percorrenza su tratte di competenza Salt tronco ligure toscano) ai viaggiatori che hanno subito il disservizio presso il casello di Viareggio. Si invitano quindi i viaggiatori interessati a compilare l’apposito modulo reclami scaricabile dal sito www.salt.it allegando l’attestato o la ricevuta di transito".