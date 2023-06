Telecamere alle rotonde Più sicurezza in strada

Dopo essere stati messi in sicurezza con la realizzazione di nuove rotatorie, gli incroci tra l’Aurelia e via Santini e quello tra la statale e via Pontenuovo stanno per essere dotati di telecamere a ulteriore protezione di quelle zone, tra le più nevralgiche del territorio a livello di circolazione stradale. I nuovi “occhi“ appartengono al modello Hikvision Panovu, considerato di ultima generazione, con la fornitura che nei giorni scorsi è stata affidata alla ditta Eurolab di Querceta per una spesa complessiva di poco superiore ai 5mila euro. L’iniziativa prosegue nel solco di provvedimenti che hanno visto il comando di polizia municipale, nell’ultimo anno, ampliare la rete di dispositivi non solo all’ingresso e all’uscita delle arterie più trafficate (da via Capriglia a via Valdicastello) ma anche per presidiare le rotatorie in modo da controllare la situazione e intervenire in caso di episodi che dovessero richiedere l’intervento degli agenti. A maggior ragione nelle zone della Madonnina e Pontenuovo, transitate da numerosi mezzi.