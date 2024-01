TedX cerca relatori. Sul tema yachting

Dopo la prima edizione di TEDx Forte dei Marmi che si è svolta alla fine della scorsa estate 2023, l’organizzazione è ora alla ricerca delle prossime idee da condividere davanti al pubblico il 30 agosto all’Augustus beach. Cioè di nuovi relatori sullo yachting sostenibile. Per chi non conosce i Ted talks, Ted (Technology, Entertainment & Design) è un’organizzazione no-profit che organizza conferenze dal 1984 con l’obiettivo di diffondere le idee più sorprendenti e innovative del pensiero umano che meritano di essere condivise. Relatori di fama mondiale sono invitati a condividere le loro idee con l’obiettivo di ispirare il pubblico e la comunità globale. La sua missione è “idee che vale la pena diffondere”. Per la prima edizione TEDx ha ricevuto il supporto di Barbara Amerio, amministratore delegato di Amer Yacht, che ha colto l’occasione della cena di gala per parlare della campagna “slow yachting”, in cui ha sottolineato la necessità di una navigazione lenta, con una panoramica sulla necessità di ridurre la velocità di crociera abituale per ridurre il consumo di carburante degli yacht e rispettare l’ambiente al largo delle coste italiane, invitando a godere di una navigazione sostenibile, rispettando la vita marina, l’habitat marino. L’edizione 2023 ha già visto numerosi appassionati di yacht e operatori del settore partecipare all’unico Ted al mondo in cui lo sviluppo sostenibile della nautica da diporto è un argomento invitato a presentare. Per candidare il proprio TEDx per il 2024: https://www.tedxfortedeimarmi.com ed e inviate un’e-mail indicando nell’oggetto: TEDxYachting. La lingua della presentazione può essere l’inglese o l’italiano.