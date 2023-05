Teatro Res 9 Allo Jenco Sofocle moderno

Stasera va in scena alle 18 e alle 21,15 al Teatro Jenco di Viareggio “Per Amore dei Morti. Antigone dall’abito sporco”, prima produzione originale di Teatro Res 9, giovane compagnia teatrale viareggina di attori emergenti.

Lo spettacolo è un’inedita rivisitazione dell’”Antigone” di Sofocle: il classico greco prende vita in un riadattamento contemporaneo che alterna scene del testo antico a scene scritte ex novo per indagare con uno sguardo inedito personaggi immortali. Teatro Res 9 è nato a gennaio in omaggio di Davide Moretti, regista, attore e drammaturgo napoletano di nascita ma viareggino da sempre. A tre anni dalla scomparsa, nel maggio 2020, nove suoi allievi – Alessio Luca Bartelloni, Alessio Del Dotto, Gabriele Dell’Innocenti, Filippo Fantoni, Nicole Fontana, Matteo Lombardi, Luca Orlandi, Eleonora Pucci e Alfredo Scorza – hanno creato la compagnia con un obiettivo: coltivare l’eredità di Moretti e farla germogliare in forme nuove, amplificandone lo spirito e il fragore. Sul palco, oltre ai fondatori di Teatro Res 9, ci saranno anche Viola Palagi della Policardia Teatro e Nicola Lazzari e Matilda Maffei di Teatro Rumore.

I biglietti (posto unico e non numerato) possono essere acquistati direttamente a teatro prima della rappresentazione o in prevendita senza costi aggiuntivi al “Why Not? Coffe & Books” in via Aurelia Nord (davanti all’Esselunga) dalle 7 alle 20. La visione è sconsigliata sotto i 13 anni, info ai numeri 391 4242450 e 345 7690783 oppure Teatro Res 9, associazione di promozione sociale via Sant’Ambrogio a Viareggio (www.teatrores9.it).

D.P.