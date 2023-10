Teatro Olivo e museo. Affidati a Pluriservizi

Teatro e museo alla Pluriservizi: il sindaco Marcello Pierucci sceglie di affidare la gestione in house delle due strutture alla società partecipata del Comune. Il bilancio semestrale dell’azienda si aggira sui 200.000 euro di utile. In questi giorni si stanno decidendo meglio i dettagli: l’azienda di via Badia, in utile da qualche anno, riceverà altri interessanti compiti ed oneri. In primis il Teatro dell’Olivo, oggetto recente di un finanziamento del Pnrr per la migliore sostenibilità, e il Museo archeologico, eccellenza culturale e storica di Camaiore. Entrambi gli edifici si trovano nel centro storico e adesso sono ancora sotto l’egida del Comune: è ovvio che Pluriservizi si occuperà degli edifici, non certo dell’ambito funzionale e culturale di entrambi. Vi furono anni in cui si attingeva al patrimonio dell’azienda partecipata in maniera piuttosto ‘forte’, per finanziare perfino il Rally di Camaiore: poi la stessa ha subito negli anni una profondissima crisi che, svuotandola, ha necessitato l’erogazione di un contributo annuale di 110.000 euro da parte del Comune. Con la presidenza di Chiara Raffaelli, sotto il sindaco Del Dotto, è tornata in utile di ben mezzo milione di euro. Il fatto di affidare adesso a Pluriservizi, guidata dal fedele Riccardo Pardini, la cura di due degli edifici comunali più importanti risponderebbe ad un bisogno logistico ed economico: “Si tratta di una scelta eseguita per alleggerire il Comune – spiega Pierucci – e per dare un certo peso all’azienda che sta sempre più migliorando”. Il piano dovrà partire ad anno nuovo: a livello economico sarà una gestione più libera e semplice che prevede un nutrito contributo da parte del Comune.

Isabella Piaceri