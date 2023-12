Teatro Manzoni. Calendario 2024. Ecco gli eventi

E’ stato presentato il nuovo programma di spettacoli del Teatro Manzoni a Massarosa, che inizierà a gennaio e si concluderà ad aprile del prossimo anno.

Guardiamo il programma di gennaio 2024. Si inizia sabato 6 gennaio alle 21,15 con Andera Tosatto e la sua stand up comedy divertente e politicamente scorretta (prenotazione al 333 8095928 anche su Whatsapp). Tosatto, scrittore, non guarda in faccia nessuno e scrive e dice cose che gli altri non hanno mai osato dire. Si prosegue venerdì 12, sempre alle 21,15 con il monologo teatrale di Francesco Borgonovo (prenotazione al 333 – 8095928 anche WhatsApp). Borgonovo ha lavorato come autore televisivo e ha pubblicato vari libri. Domenica 14 sarà la volta, alle 16,30 de “Il conto è servito“: dopo il successo di ottobre scorso torna a grande richiesta “La Compagnia Teatrale Neuroni in Fuga“ con questo show che mette mette in scena uno spaccatodella società contemporanea, affidando il gioco dei paradossi ai “Neuroni in Fuga” (prenotazioni al 347 7677571). Si va avanti venerdì 19 alle 9,30 con replica alle 21,15 con “La vie Boheme rent“ dell’associazione Next Artists Versilia (prenotazioni al 320 6143373) che opera sul territorio proponendo i grandi classici della letteratura inglese in spettacoli teatrali in lingua originale. Sabato 20 gennaio alle 21,15 sarà poi il momento del concerto di “Attori e spettatori tribute band“ (prenotazioni al 371 6357102) e il mese si chiuderà con Sandro Torella e il suo stand up comedy (prenotazione al 333 8095928) “ Nuovo disordine mentale“.

Per il programma completo visitare il sito teatrovittoriamanzoni.blogspot.com.

Dario Pecchia