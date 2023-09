Teatro in pineta, calato il sipario "Una doppia scommessa vinta"

Una doppia scommessa vinta, per l’associazione ‘Per un futuro possibile onlus’ e per la città di Viareggio. Questo è stata la decima edizione della rassegna ‘Teatro estate’. Per l’associazione, che ha festeggiato il decennale tornando nella sua sede originaria nella pineta di ponente; per i viareggini che si sono visti restituire, grazie ai lavori di messa in sicurezza pulizia e sanificazione svolti dal Comune, un’area da tempo in abbandono e mal frequentata.

Logica la soddisfazione del presidente dell’associazione e direttore artistico della manifestazione, Franco Giorgetti: "La soddisfazione non è solo mia, ma anche del pubblico che ha mostrato di apprezzare il programma proposto e anche il ritrovato spazio aggregativo per viareggini e turisti. Dopo un anno di esilio alla Cittadella del carnevale, che ci ha comunque permesso di non interrompere l’appuntamento, il ritorno è stato davvero trionfale e per questo devo ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare gli assessori Mei e Pierucci, che è riuscita ad attrezzare in tempi rapidi il teatro e l’area circostante dotandola anche di una nuova illuminazione". Passando alla rassegna del decennale i numeri sono notevoli: "Abbiamo ospitato – prosegue Giorgetti – venti compagnie teatrali, tredici fra gruppi musicali e corali provenienti da tutta la Toscana. A questi si aggiungono i quattordici incontri pomeridiani con autori, medici, artisti, per un totale di una cinquantina di eventi distribuiti in tre mesi, da giugno ad agosto".

Il successo significa anche maggiori contributi per associazioni che si occupano di sociale in ambito locale, come conferma il direttore artistico: "Grazie al pubblico potremo aiutare un maggior numero di associazioni e questa è la cosa più importante. Una volta chiuso il bilancio comunicheremo i destinatari dei contributi. Con l’occasione voglio anche ringraziare i volontari della nostra associazione che hanno fatto sì che tutto andasse per il meglio". Dopo una decima edizione da record Giorgetti pensa già all’undicesima: "In tutti noi c’è la voglia e il desiderio di continuare e fare ancora meglio nel 2024".

G.A.