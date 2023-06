Teatro Estate torna "a casa" Incontri e show in Pineta Tutta l’area è stata risanata

Inaugurata ieri la decima stagione del Teatro estate. Il parco dell’ex bocciodromo della Pineta di Ponente (lato via Fratti, zona laghetto dei cigni) è stato rimesso in sesto e con una nuova illuminazione; il palco è già allestito e oggi alle 18.30 ci sarà il primo incontro, col dottor Enrico Petri storico Re Carnevale. Le le sinergie fra Comune di Viareggio e Sea, e l’associazione Per un futuro possibile onlus che ha in concessione l’area, hanno ricreato un punto di aggregazione per villeggianti e viareggini.

La rassegna è patrocinata da Provincia, Comune, Fondazione Carnevale, Confesercenti e Cesvot, con oltre due mesi incontri pomeridiani condotti dai professori Manrico Testi e Giulio Arnolieri, che spazieranno dalla medicina all’arte, dalla musica alla psicologia a molto altro. La sera invece sarà la volta del ricco cartellone di spettacoli teatrali, Toscana, concerti, esibizioni di danza e di corali. Il professor Franco Giorgetti, direttore artistico della rassegna non nasconde la propria soddisfazione per questa scommessa vinta: "Se lo scorso anno siamo riusciti a dare continuità nonostante tutto alla rassegna che si svolse alla cittadella del carnevale, quest’anno, per il decennale, con la conferma di poter tornare in pineta di Ponente, ci siamo attivati per allestire un cartellone completo. La nostra soddisfazione è però anche quella di aver restituito alla città un punto di aggregazione per anziani e di aver risanato un’area fino a pochi giorni fa molto mal frequentata. Con il programma che abbiamo preparato potremo anche, ancora una volta, portare avanti quello che è lo scopo primario della nostra associazione, fare donazioni a realtà che si occupano di sociale nella nostra zona. L’invito è quindi a tutti, viareggini e turisti, a venire a a vedere gli spettacoli. Potranno così passare qualche ora di divertimento e contribuire a una nobile causa".

G.A.