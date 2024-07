Teatro e curiosità. Alice Cascherina di Gianni Rodari

Oggi alle 18.30 il cartellone di spettacoli per i bambini promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana, con la consulenza artistica di Massimo Martini e realizzato con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, proporrà lo spettacolo tratto dai racconti di Gianni Rodari su Alice Cascherina, bambina curiosa. Una curiosità e gioia che la portano, in una giornata di pioggia, a prendere dallo scaffale un libro di fiabe e, in un batter d’occhio,caderci dentro. Inizia, così, l’avventura, che vedrà in scena Alessandro J. Bianchi, Michela Cioni, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci, Camilla Pieri, Carlo Salvador. Ma La Versiliana non sarà solo spettacolo, ma anche incontri di tema di interesse turistico, organizzato, anche quest’anno, da Toscana Promozione Turistica. Primo evento, oggi, alle 18.30 sul rapporto trasversale tra arte e cucina in Toscana, che vedrà come relatori il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi, il responsabile libri dell’Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo Publishing Carlo Motta, Alfonso Borghi e Domenico Monteforte, Rosanna Fratello, cantante, e Lorenzo de Vivo Martini, chef, con Clara Svanera, che modererà l’incontro, che prende ispirazione dal libro “L’arte in cucina – Gli artisti incontrano gli chef” (Edizioni Giorgio Mondadori) ed è nato da un’intuizione dell’artista e organizzatore di eventi Domenico Monteforte. L’evento ospiterà protagonisti del mondo artistico invitati a proporre una ricetta del territorio “certificata” da uno chef e accompagnata da un vino. Presentare un’interazione tra chef e artisti, guardando al mondo della contemporaneità anche regionale, è lo spunto per raccontare il rapporto tra arte e cucina Toscana.