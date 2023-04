Tassa di soggiorno, c’è il software Attivo sistema on line di pagamento

Sarà attivato a breve un sistema software per agevolare gli operatori nei nuovi adempimenti della tassa di soggiorno che entrerà in vigore dal 1° giugno. Mercoledì 3 maggio alle 9,30 è infatti fissato a Villa Bertelli un incontro informativo sull’imposta di soggiorno con tutte le spiegazioni in merito all’utilizzo del software dedicato. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni di categoria e a chiunque sia interessato a sapere di più su questa nuova opportunità operativa che verrà illustrata dal vice sindaco Andrea Mazzoni. L’idea di attivare un software è stata pensata dall’amministrazione comunale per semplificare la vita a titolari di strutture e cittadini che affittano. In vista dell’introduzione dell’imposta (che promette un introito per le casse pubbliche di 400mila euro) è stato attivato il servizio tramite portale istituzionale del Comune: ci saranno istruzioni, adempimenti e il regolamento delle aliquote, ma anche modulistica telematica per registrarsi e indicare il proprio nome o la partita Iva, così da avviare una sorta di personale anagrafica direttamente collegata al Comune. Verrà poi attivato anche il sistema di pagamento PagoPa che prevede il primo versamento entro il 30 settembre. L’imposta di soggiorno verrà applicata solo per gli affitti brevi fino a 29 giorni, nel periodo che va dal 1 giugno al 15 settembre (con esenzione per i bambini e gruppi fino a 5 giorni di permanenza). Per le strutture ricettive alberghiere sarà di 5 euro per hotel a 5 stelle; 3 euro per quelli a 4 stelle e 2 euro per hotel a 3 stelle e 1 euro per 1 2 stelle. Per le strutture ricettive non alberghiere, l’imposta per persona per ogni pernottamento: case e appartamenti per vacanze 2 euro, affittacamere e b&b 1.50.

Francesca Navari