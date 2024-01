Tassa al 15% per l’e-commerce. Lanza (Federmoda): passo in avanti

"Non siamo ancora arrivati all’equità di trattamento fiscale, ma certamente si tratta di un primo importante risultato. Ovvero che allo stesso mercato vadano applicate le stesse regole per tutti" Così Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio delle province di Lucca e Massa Carrara, ha commentato il decreto legislativo approvato lo scorso 27 dicembre dal Governo, introducendo la “Global minimun tax”. Vale a dire una tassa minima del 15% che verrà applicata ai grandi marchi dell’e-commerce. "Come noto – sottolinea Lanza – sino ad oggi queste multinazionali, facendo leva sulla sede legale posizionata in uno dei cosiddetti paradisi fiscali, operavano nel nostro Paese con una tassazione pari praticamente allo zero. Il Governo, andando a recepire una direttiva europea del dicembre 2022, ha apportato finalmente delle modifiche concrete, verso quella che da sempre è la direzione auspicata dal Sistema Confcommercio".