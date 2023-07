Tartaruga caretta caretta, nuovo nido a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 22 luglio 2023 – Alcune uova della tartaruga marina Caretta caretta sono state trovate questa mattina a Forte dei Marmi (Lucca), di fronte alla Colonia Marina di Casalmaggiore.

Secondo quanto si apprende, con molta probabilità, si tratterebbe di un esemplare diverso da quello che ha deposto sulla spiaggia nei pressi del bagno La Pace.

La segnalazione all'Arpat è stata effettuata da una volontaria del centro didattico Wwf di Ronchi (Massa). Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di Porto di Viareggio (Lucca) e Forte dei Marmi e la zona dove sono state trovate le uova è stata delimitata.

Il precedente

Nella notte tra il 18 e 19 luglio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Viareggio è arrivata una segnalazione relativa alla presenza su un tratto di spiaggia di Forte dei Marmi, nei pressi dello stabilimento balneare La Pace, di una tartaruga marina Caretta Caretta, di grandi dimensioni, intenta ad effettuare dei tentativi di deposizione di uova.

Personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi è andato a verificare sul posto e dopo aver accertato la presenza dell’esemplare, ha delimitato la zona in attesa dell’intervento da parte del personale biologo di ARPAT, necessario per verificare l’effettiva presenza delle uova.

La Guardia Costiera: “Animali vulnerabili”

La Guardia Costiera ricorda che le tartarughe Caretta Caretta sono una specie vulnerabile che subisce la minaccia della riduzione degli habitat di nidificazione. Da alcuni anni è solita nidificare lungo le coste della Toscana, pertanto nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un esemplare, oppure si dovessero individuare le sue tracce, è opportuno non disturbarlo (non usare flash, lampade o altre fonti luminose), non avvicinarsi, non coprire le impronte e contattare al più presto la Capitaneria di Porto al numero 1530 o al numero di emergenza 112.