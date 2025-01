Targa omaggio a Renato Salvatori. Fuori dal cimitero il ricordo del divo

Omaggio al "povero ma bello", l’indimenticato attore Renato Salvatori. Protagonista di una carriera trentennale e folgorante, sex symbol del tempo e, purtroppo, per anni senza un dovuto riconoscimento da parte della sua Versilia. Adesso nel camposanto di Querceta, per ricordare la sepoltura nella sua terra di origine (era nato a Seravezza il 20 marzo del 1934 e morto a Roma il 27 marzo 1988) l’amministrazione comunale ha fatto apporre una targa, anche in lingua inglese, per ricordare uno dei divi del cinema: "In questo camposanto riposa Giuseppe Salvatori, in arte Renato Salvatori, versiliese purosangue e attore di successo nel periodo glorioso del cinema italiano".

Dopo essere stato scoperto giovanissimo alla Capannina di Franceschi, Salvatori ha percorso una carriera trentennale che l’ha portato dai trionfi popolari del neorealismo rosa (“Poveri ma belli”, di Dino Risi), alla gloria del cinema d’autore. Diretto da Luchino Visconti, ha offerto una memorabile interpretazione in “Rocco e i suoi fratelli”. È apparso in circa settanta film, una trentina dei quali in ruoli di primo piano, legando il suo nome a grandi registi italiani come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Florestano Vancini, Giuliano Montaldo, Marco Ferreri, Francesco Maselli, Elio Petri, Alberto Lattuada, Gillo Pontecorvo, Valerio Zurlini e altri.

Amico per la vita di Alain Delon, ha lavorato anche con registi internazionali, tra i quali Constantin Costa-Gavras, Henri Verneuil, Jacques Deray, Alain Jessua. Ha avuto due figli: Giulia, nata dal matrimonio con l’attrice francese Annie Girardot, sposata nel 1962, e Nils, frutto della successiva unione con la modella tedesca Danka Schröder.

"La targa è la risposta alle numerose richieste che abbiamo ricevuto – spiega l’assessore Adamo Bernardi – così da ricordare a chi visita il cimitero di Querceta che qui sta sepolto questo nostro illustre cittadino, nella tomba di famiglia, con i genitori Pietro e Giulia e il fratello Elis". Il progetto ha visto il coinvolgimento di cultori della storia e dei personaggi del territorio, come i giornalisti Umberto Guidi e Anselmo Santucci che hanno redatto il profilo biografico dell’attore. "Intanto – conclude Bernardi – chiederemo l’autorizzazione alla famiglia per posizionare una targa in marmo anche sulla tomba, per rendere più facile l’individuazione della sua sepoltura, essendo rimasto nel cuore di tantissime persone"

Francesca Navari