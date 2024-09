Tarabella (Pd) sulla Versiliana: "Ma quanto si è incassato?"

"Ma gli incassi della Versiliana quanti sono stati?". Irene Tarabella, capogruppo Pd, pone l’interrogativo dopo i numeri ufficializzati dal presidente uscente in merito alle presenze della stagione del festival che si è recentemente conclusa. Cifre di appuntamenti, artisti e posti a sedere che però non hanno incluso gli esiti in termini di cassa: e così la portavoce di minoranza anticipa l’accesso agli atti. "Un bilancio monco quello che leggiamo sulla stampa a proposito della Versiliana – osserva Tarabella – perchè il presidente Alfredo Benedetti nell’elencare i suoi numeri (perché i numeri, si sa, si possono leggere e raccontare in tanti modi) non dice in maniera altrettanto sicura gli incassi 2024? Quelli sì che sarebbero insindacabili! Forse, proprio come gli anni scorsi, la cifra è così bassa che creerebbe più imbarazzo che gloria. Faremo accesso agli atti per confermare i tristi numeri reali come già accaduto l’anno scorso, e quello prima, e quello prima ancora".