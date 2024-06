Una tradizione che si rinnova, lo spettacolo dei tappeti a Camaiore

Camaiore, 3 giugno 2024 - Sacro e profano a braccetto. Come sempre. Come vuole la tradizione di Camaiore, dove la sacralità del Corpus Domini si fonde con l’arte laica e profana dei maestri tappetari. Un connubio che va avanti da oltre un secolo e che non soltanto chiama a raccolta nel centro storico gli abitanti del paese, ma attira turisti, curiosi e appassionati da tutta la Versilia e le città vicine. E non solo. Perché i turisti stanno scoprendo la bellezza e l’originalità di quest’arte effimera, sì, ma pur sempre grandiosa. Dopo un pomeriggio e una notte di lavoro, ieri mattina il passaggio della processione del Corpus Domini dopo la funzione religiosa delle 8,30, ha cancellato quei capolavori realizzati lungo le stradine del centro storico tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre.

Quest’anno il tema delle raffigurazioni è stata la musica sacra. Con inevitabili rimandi a Puccini nell’anno del Centenario della morte. Sono stati 17 i gruppi impegnati nella realizzazione dei tappeti di segatura con il coinvolgimento di decine di volontari e artisti. Fra i quali tanti giovani perché così l’arte dei tappeti di pula ha già un futuro assicurato. Come ogni anno le opere hanno stupito e meravigliato. Sia l’occhio attento di chi ogni anno segue queste realizzazione, sia quello del neofita rimasto stupefatto di come il centro storico abbia cambiato aspetto e colore dalla sera alla mattina. Nel breve volgere di una notte. L’appuntamento è al prossimo anno. Ma anche alla prossima settimana, quando sabato sera i tappetari camaioresi saranno protagonisti anche sulla Passeggiata di Lido per l’evento "Solo per una notte" organizzato da Elodie Lebigre. Come dire che l’arte effimera della cartapesta del Carnevale viareggino si fonda con l’altra effimera dei tappeti di segatura di Camaiore. Un tutt’uno artistico. Comunque un’eccellenza della Versilia comunque la si voglia vedere.