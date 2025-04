Tante domande per la colonia comunale

C’è tempo ancora fino al 30 aprile per iscrivere i propri figli alla colonia marina comunale, a Vittoria Apuana, con numerose domande già pervenute in municipio. Il trend finora registrato conferma il grande attaccamento dimostrato ogni anno dalle famiglie del territorio grazie ai servizi offerti dalla struttura. Il bando è rivolto a bambini tra i 3 e i 12 anni (compiuti entro il prossimo 6 luglio), secondo precisi ordini di priorità. L’accesso è riservato infatti in via prioritaria ai minori residenti a Seravezza e iscritti, nell’anno scolastico in corso, alle scuole dell’Istituto comprensivo di Seravezza. A seguire spazio ai residenti e infine ai bambini delle altre scuole del territorio. In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, a parità di condizioni si procederà in ordine cronologico secondo la presentazione della domanda.

"È un servizio che rappresenta un importante ausilio per tante famiglie – sottolinea l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni (nella foto) – ed è sulla base di questa consapevolezza che abbiamo sempre lavorato per un suo miglioramento, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente. La colonia è strutturata in modo tale da garantire un piacevole soggiorno marino, sulla spiaggia e nei locali comunali, in spazi accoglienti e con la presenza di personale qualificato che impegna i bambini in numerose attività, insomma uno spazio di aggregazione molto importante per i giovanissimi". Quattro i turni previsti, ossia dal 7 al 18 luglio, dal 21 luglio al 1° agosto, dal 4 al 14 agosto e dal 18 al 29 agosto, sempre da lunedì a venerdì ore 9-17. Ogni turno potrà accogliere in media 60 bambini, con un massimo di 10 bimbi segnalati dai servizi sociali. Quote da 160 a 540 euro: info 0584-757728/757756.