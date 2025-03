Tante discipline praticate. E a scuola ci sono le ‘Gaberiadi’

Fortunatamente oggi i giovani praticano molto sport. Per verificarne la diffusione abbiamo effettuato un sondaggio tra gli alunni delle classi seconde della nostra scuola: su 85 persone, soltanto 12 hanno risposto che al momento non fanno sport. Questo significa che l’86% delle ragazze e dei ragazzi praticano una o più attività sportive. In cima alla lista è il calcio, con il 13% di praticanti, seguito da pallavolo, nuoto, ginnastica e atletica leggera con percentuali tra l’8 e il 6%. Un po’ a sorpresa, in questo gruppo rientra anche il surf, anche se limitato all’estate. Boxe, hockey su pista, danza e pattinaggio sono altre discipline che riscuotono un certo successo, ma c’è chi fa anche altri sport.

Meno varietà si trova nelle risposte alla domanda su quali sport si seguono in tv: in questo caso è più netto il divario tra il calcio (45%) e tutti gli altri: pallavolo (19%), tennis (13%), cui seguono gli sport motoristici. C’è anche un 25% di alunni che non ne segue nessuno: meglio farlo in prima persona che limitarsi a guardarlo, penseranno. Tra tutti questi, è la pallavolo il più praticato a scuola.

Nel nostro istituto lo sport è celebrato con le ‘Gaberiadi’, tornei tra classi che vuole celebrare il divertimento, l’inclusione e lo spirito di squadra con regole adattate perché tutti diano il loro contributo. Si deve imparare a non colpevolizzare nessuno per gli errori fatti. "Iniziammo 11 anni fa – dice la professoressa Simonetti – senza pensare che sarebbe diventata una tradizione così sentita dai ragazzi dell’istituto Gaber".