Tamponamento a catena sulla Bretella: due feriti

Maxitamponamento a catena ieri pomeriggio sull’autostrada A11, all’altezza dello svincolo di Massarosa, dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sulla Bretella insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari inviati dal 118. Due i feriti, non in gravi condizioni: il più serio, a causa di un trauma cranico, è stato accompagnato in codice rosso per dinamica a Cisanello; mentre un altro automobilista è stato portato al Versilia per accertamenti. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico in direzione Viareggio è rimasto a lungo interdetto.