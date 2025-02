Sversamento di carburante. Evacuate due famiglie

Due famiglie per un totale di quattro persone sono state evacuate dai vigili del fuoco per uno sversamento di carburante a Forte dei Marmi in una stazione di servizio. L’allarme è scattato attorneo alle 13 di sabato e solo ieri mattina la situazione è tornata alla normalità. I vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta sono intervenuti stazione di servizio sulla via Provinciale angolo via dell’Acqua per uno sversamento di carburante che ha contaminato l’impianto delle acque piovane. La squadra NBCR dei vigili del fuoco ha riscontrato vapori di benzina anche in alcuni pozzetti adiacenti e per ragioni di sicurezza sono state evacuate due famiglie. Il carburante della stazione di servizio (10.000 litri) è stato trasferito in un’autocisterna venuta da Livorno. Sul posto c’erano anche i tecnici Arpat, la guardia di finanza, il comune di Forte dei Marmi e il funzionario dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso alle 9,30 di ieri mattina.