Il re del supermarket si racconta: “L’identità la fanno qualità e servizi”

Forte dei Marmi, 2 settembre 2023 – E’ stato l’apripista della formula supermarket. E, con visione lungimirante, il primo a conferirgli l’atmosfera delle botteghe familiari. Gioacchino Raffaelli, 85 anni, nel 1965 ha lanciato – primo in zona – il supermercato RG senza alcun timore di violare l’identità del paese "che è fatta – sottolinea – dalla qualità del prodotto e dalla cordialità che il cliente incontra nell’offerta del servizio".

Lui nel settore alimentare ci è cresciuto. Papà Guido e mamma Fortunata Tommasi negli anni Cinquanta aprirono la bottega "Alimentari Tommasi" nella centralissima via Piave che era il punto di riferimento di una Forte dei Marmi che stava ripartendo. Gioacchino Raffaelli si è dedicato a fare il rappresentante di prodotti alimentari, fino a quando non gli fu proposto l’acquisto di un terreno sull’attuale via Vico.

"Comprai quell’area – ricorda – convinto che potesse avere potenzialità anche se la strada era sterrata e c’era la prospettiva che in quel punto fosse fatta l’uscita autostradale. Mi fu vendito per procura da un italiano che era emigrato negli Usa e che voleva disfarsene. Era il 1965 e ricordo l’emozione nel sottoscrivere quel contratto. Poi ho seguito passo passo la costruzione".

Oggi Rg, 3mila metri quadrati con parcheggio, parafarmacia, bar ed edicola, conta 40 dipendenti che lievitano a 60 in estate ed è stato punto prediletto da personaggi famosi come Martina Colombari, Mara Venier, Boldi, Gassman, Moratti o Maldini. "In quel momento i negozi iniziavano a non avere futuro – aggiunge – e andai a vedere le prime realizzazioni dei Caprotti a Milano. Oggi al Forte c’è una voglia di tornare alle botteghe e infatti Rg al suo interno ha singoli punti vendita e ogni angolo riproduce l’atmosfera di un tempo. L’identità non è data dalla tipologia commerciale, ma dal servizio ’di calore’ che permette di sentirsi a casa".

Francesca Navari