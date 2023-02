Suona la banda a cavallo della polizia

Sabato per l’ultimo corso di Carnevale si esibirà, come ultima banda delle forze armate, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. La fanfara ha sede a Roma nella caserma “La Marmora” ed è alle dipendenze del Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili. L’unità, erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, propone un’immagine altamente suggestiva per la fusione tra la musica e l’equitazione.

Sono pochi i Paesi che possono vantare tale storia e impegno, per le notevoli difficoltà di esecuzione dei brani cavalcando, chiara sintesi tra equitazione ed alta formazione musicale. Alcuni cavalli vengono condotti dal musicante con le sole gambe assicurando le redini alle staffe per avere le mani libere.

La tradizione ricorda che gli ordini venissero scanditi da squilli di tromba e fu così che alcuni elementi improvvisarono marce militari con strumenti a fiato e percussioni. La Fanfara è diretta dal maestro sostituto commissario Silverio Mariani che, superando la tradizione musicale tipica della Fanfara a cavallo basata sull’esecuzione di sole marce di cavalleria, ha rinnovato il repertorio del gruppo inserendo brani che spaziano dalla musica contemporanea alla classica. Sabato, prima dell’inizio dell’ultimo corso, sfilata dalla stazione per via Mazzini fino al circuito.

W.S.