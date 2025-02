Sulla via del Mare: "Avanti senza indugi"

"La via del Mare è una priorità per Viareggio. Adesso la Regione chiuda la questione con il finanziamento previsto, in modo da archiviare finalmente la complessa pratica preliminare". Confesercenti, attraverso il presidente Francesco Giannerini, rinnova il sostegno all’amministrazione Del Ghingaro, che nei giorni scorsi ha inviato in Regione una relazione di 600 pagine realizzata da un pool di tecnici con l’intento di superare le perplessità sollevate dagli uffici regionali e arrivare allo sblocco dei 12milioni del finanziamento che, come dichiarato in più occasioni dal governatore Eugenio Giani, sono accantonati nel fondo di riserva del bilancio.

"A nostro avviso – sostiene Giannerini – questa infrastruttura è vitale anche per la crescita dell’offerta turistica della città, oltre ovviamente a favorire ulteriormente lo sviluppo della nostra cantieristica ormai eccellenza mondiale. Sappiamo benissimo le difficoltà che hanno portato a questo atto che noi, ci auguriamo, sia quello finale. Come Confesercenti abbiamo partecipato negli anni a tutti gli incontri propedeutici, a partire da quello con l’Università di Pisa al quale era stato affidato uno studio specifico. E abbiamo sempre sostenuto – sottolinea ancora il presidente dell’associazione di via San Giovanni Bosco – che la via del Mare sia fondamentale anche come alternativa valida nel caso ci sia bisogno di decongestionare via Coppino". Via Coppino che oltre ad essere il principale collegamento con la Marina di Levante "è anche una strada commercialmente ancora viva e ricca di attività". Secondo Giannerini "con lo stadio dei Pini ormai prossimo alla riapertura e la futura via del Mare, l’area di accesso alla Marina di Levante – conclude – cambia volto per una Viareggio più moderna".