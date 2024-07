Sulla poesia e il teatro. Il dialogo di Micheli con Veznaver e Storti

Si parlerà di poesia per il terzo appuntamento di “Tramonto in versi”, da un’idea del poeta e scrittore viareggino Giancarlo Micheli. L’incontro previsto per domani alle 17 nella sala Tobino della Biblioteca è con Silvia Storti, interprete e docente, e Mark Veznaver, che nell’ultima edizione del Castello di Duino ha ricevuto il Premio speciale, intervistati da Micheli e con letture dell’attrice Paola Lazzari. L’argomento specifico è il Concorso Internazionale di poesia e teatro “Castello di Duino”, riservato ai giovani al di sotto dei 30 anni di età e considerato dall’UNESCO la più importante competizione internazionale riservata ai giovani.