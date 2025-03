Sulla moto con targa contraffatta. Denunciato un diciannovenne

Smascherato dalla polizia municipale di Forte dei Marmi dopo un incidente: circolava su una Triumph con targa contraffatta e addirittura senza assicurazione. Una sorpresa davvero originale si è proposta davanti agli occhi dei vigili a seguito di un attento controllo. In modo decisamente ingegnoso infatti un giovane aveva alterato con del nastro adesivo la targa della sua motocicletta Triumph per eludere così tutti i controlli elettronici e circolava senza copertura assicurativa, nonostante fosse in possesso del solo foglio rosa. Ma è stato un banale scontro a far emergere tutta la verità. La sua condotta illecita è venuta alla luce grazie al pronto intervento della polizia municipale di Forte dei Marmi che è stata allertata a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Michelangelo Buonarroti e via Matteotti. Il motociclista, A. C., 19 anni, residente in provincia di Pisa, a bordo della Triumph non ha rispettato un segnale di stop ed è rimasto coinvolto in un impatto con una microcar, condotta da un diciassettenne residente a Forte dei Marmi che fortunatamente è rimasto illeso, finendo contro un’auto in sosta che è rimasta anch’essa danneggiata nell’urto.

A seguito dell’impatto, il motociclista è finito a terra ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per gli accertamenti e le cure del caso. Ma ecco che – a quel punto – è emersa una verità del tutto inaspettata. Durante i rilievi, gli agenti della polizia municipale hanno accertato che il giovane circolava con la targa contraffatta e con la polizza assicurativa sospesa ormai da diversi mesi. A suo carico è scattata una denuncia per contraffazione e uso di atto falso, oltre al sequestro penale della targa e del motociclo.

Sono state inoltre elevate sanzioni per l’omessa precedenza e per la guida non autorizzata, essendo il giovane in possesso del solo foglio rosa. È stata infine inoltrata una segnalazione alla Motorizzazione Civile per i provvedimenti del caso. L’impegno dei vigili adesso sarà messo in campo ad ampio raggio con l’avvio dell’impegnativa stagione sia attraverso verifiche ancor più capillari della viabilità nel weekend che nella lotta alla contraffazione.

Francesca Navari