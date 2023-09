Sul pontile la festa "Ciao Estate". Stand, musica e convivialità per chiudere la stagione turistica

Ciao Estate 2023: stasera al pontile ci sarà la festa del paese all’insegna dell’amicizia, per celebrare i cento anni della Compagnia della vela e la chiusura della stagione turistica. Dopo il rinvio causa maltempo, dalle 18 arriva “Ciao Estate”, il saluto che La Compagnia della Vela, Croce Verde, Banda della Marinara e il Comune di Forte dei Marmi dedicano alla comunità e ai turisti, a conclusione del periodo vacanziero. L’edizione di quest’anno sarà un’occasione speciale, infatti saranno festeggiati i cento anni della Compagnia della Vela, anche attraverso la proiezione di video e foto relative alla storica associazione nata nel 1922 ed insignita della Stella d’Oro al Merito Sportivo. E’ una delle realtà più prestigiose del paese: a comporre il primo consiglio direttivo personaggi che hanno fatto la storia di Forte dei Marmi come il presidente Conte Enea Silvio Piccolomini, il vice Edoardo Agnelli, il Principe Pio Corsini, la sorella Donna Anna, Giangio Rucellai, Ilio Bertelli e il Duca d’Ancona, presidente onorario. Erano i tempi in cui l’elite veleggiava e grazie ai primi appassionati – tra nobili e industriali – ne nacque un’economia di calafati pronti a realizzare bellissimi velieri classe A e U dalle linee più eleganti. Tra l’altro leggenda narra che proprio grazie alle attività della Compagnia Gianni Agnelli – allora ragazzino – imparòa regatare proprio con una barca in legno e come lui tantissimi altri rampolli

Sul grande schermo saranno proiettate anche immagini di alcuni tra gli eventi più suggestivi dell’estate appena passata, tra cui il Palio dei Bagni. L’evento si terrà, da tradizione, lungo le piazze Navari e Cardini del Pontile, dove le luci, le immagini, la musica del dj set e gli stand con cibi e bevande, offriranno ai partecipanti l’atmosfera serena e frizzante tipica delle fiere di paese. All’iniziativa parteciperanno associazioni locali e altre realtà del territorio, uniti in una collaborazione virtuosa che rende questa festa un’espressione autentica dello spirito identitario fortemarmino. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

Fra.Na.